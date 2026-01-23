МИД РФ предложил обязать россиян, проживающих за границей, уведомлять его о втором гражданстве

Министерство иностранных дел РФ предлагает обязать граждан России, проживающих за границей, в течение 60 дней уведомлять российские консульства о получении вида на жительство (ВНЖ) или второго гражданства. Об этом говорится в проекте федерального закона, размещенного еще 30 декабря 2025 года на портале проектов нормативных правовых актов, его приводит "Медуза".

Согласно действующему законодательству, россияне, получившие ВНЖ в иностранном государстве или гражданство другой страны, должны уведомлять об этом МВД РФ в течение 60 дней после въезда в Россию. Если гражданин РФ находится за границей, он не обязан сообщать о получении ВНЖ или гражданства.

В пояснительной записке МИДа отмечается, что сейчас постановка россиян на консульский учет происходит в "сугубо уведомительном порядке". Предлагаемые поправки обязывают россиян подавать уведомление о получении ВНЖ или гражданства "вне зависимости от места проживания – на территории Российской Федерации либо за ее пределами".

Нарушение новых правил будет наказываться по статье 330.2 УК РФ – неисполнение обязанности по подаче уведомления о гражданстве или ВНЖ. Эта статья предусматривает штраф до 200 тысяч рублей или в размере дохода осужденного за период до года или обязательные работы на срок до 400 часов.

Законопроект также вводит понятие "гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий за пределами РФ" – то есть человек, у которого помимо российского гражданства есть гражданство иностранного государства, ВНЖ или "иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание" за пределами РФ.

В пояснительной записке отмечается, что россияне, уже получившие иностранное гражданство или ВНЖ до вступления в силу новых поправок, должны уведомить консульства об этом в течение года после вступления закона в силу. В документе говорится, что вступление нового закона в силу планируется с 1 января 2028 года.