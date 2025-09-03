Отчет госконтролера: управление гражданской сферой во время войны "Железные мечи"

Вскоре после терактов 7 октября 2023 года государственный контролер Матаниягу Энгельман посетил населенные пункты в приграничных районах – на юге и севере, встретился с эвакуированными в гостиницах в Эйлате, на Мертвом море, в Иерусалиме, в центре и на севере страны. 7 января 2024 года он объявил о начале проверки примерно по 60 направлениям, над которыми работают около 200 аудиторов аппарата государственного контролера.

Энгельман обозначил три основных принципа проверки: 1) проверка будет доскональной в отношении всех уровней – политического, военного и гражданского; 2) в ключевых проверках будут определены ответственные за провалы, а в дополнительных проверках будет возложена персональная ответственность за проявленную халатность; 3) в случае создания государственной комиссии – госконтролер согласует с ней границы полномочий.

Изначально планировалось опубликовать в течение нескольких месяцев отчеты, касающиеся основных провалов, позволивших совершиться трагедии 7 октября. Однако временный судебный запрет – снятый лишь в апреле 2025 года после соглашений между аппаратом государственного контролера, ЦАХАЛом и ШАБАКом – задержал эти проверки почти на 15 месяцев. Следует отметить, что в настоящее время аппарат государственного контролера проводит проверки и по ключевым вопросам.

С учетом сложившейся ситуации госконтролер решил, что из-за важности гражданских отчетов они будут публиковаться по мере завершения работы над ними. Настоящая публикация – четвертая в рамках отчетов "Железные мечи" и посвящена гражданской сфере.

"Необходимость централизованного управления гражданской сферой во время войны впервые ярко проявилась еще во время Второй ливанской войны в 2006 году. Несмотря на это, за 17 лет правительства Израиля так и не создали орган с четкими полномочиями", – отмечается в отчете.

События 7 октября вновь обострили эту проблему: сотни тысяч жителей были эвакуированы или покинули дома, сотни тысяч были призваны в резерв, предприятия оказались в тяжелейшем положении. Государственным органам пришлось решать задачи, требовавшие управления на национальном уровне, чтобы поддержать непрерывное функционирование всех сфер гражданской жизни, оказать помощь работникам и предпринимателям и облегчить тяжёлое положение населения.

В октябре 2024 года, спустя год после начала войны, десятки тысяч граждан всё ещё были эвакуированы, а сотни тысяч жителей севера находились под постоянной угрозой и жили с ограничениями из-за боевых действий и обострения на северной границе в июле-сентябре 2024 года.

Госконтролер Матаниягу Энгельман: "Сотни тысяч граждан испытали на себе провалы израильского правительства в управлении гражданской сферой во время войны "Железные мечи". Проверка, которую мы публикуем сегодня, выявляет длительный системный сбой: более 17 лет правительство не назначало орган, ответственный за управление тылом в чрезвычайных ситуациях. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу за 13 лет у власти не продвинул этот вопрос. Цена этого затяжного провала легла на плечи граждан, которые во время войны остро нуждались в поддержке государственных органов. Решения, принятые правительством после начала войны, не достигли своей цели и фактически провалились из-за попытки создать функциональную структуру без должной предварительной подготовки".

Госконтролер также возложил ответственность на министров и чиновников за провал в управлении гражданской сферой: "Министр финансов Бецалель Смотрич не реализовал свои полномочия в гражданской сфере. Он провалил создание централизованного гражданского штаба и почти не использовал социально-экономический кабинет, который должен был вести работу в этой области. В итоге кабинет не выполнил своей функции. Кроме того, министерство финансов – его руководство и профессиональные звенья, включая административно-правовые структуры, комиссию по госслужбе и контроль за оплатой труда – не справились с реализацией решения правительства о создании штаба. Бывший министр обороны Йоав Галант и его предшественники не урегулировали в течение многих лет статус Национальной службы ЧС (РАХАЛ) и командования тыла. В результате эти органы не обеспечили должного ответа на многочисленные вызовы во время войны. РАХАЛ не функционировал как национальный орган управления гражданской сферой, а командование тыла, обладая значительными ресурсами, не обеспечило надлежащей поддержки эвакуированным. Роль его представителей в центрах размещения эвакуированных была неясной. Гендиректор канцелярии премьер-министра Йоси Шели организовал работу форума генеральных директоров министерств неправильно, без четкой процедуры и принятия решений. Это негативно повлияло на эффективность государственного управления гражданской сферой".

Основные структурные провалы

В ходе проверки были выявлены следующие ключевые проблемы:

- Недостаточная подготовка до войны и отсутствие единого органа, уполномоченного управлять гражданской сферой.

- Недостаточная работа экстренных структур под руководством Минобороны (РАХАЛь и командование тыла).

- Провал в создании устойчивой структуры после начала войны, вместо чего существовали временные и неустойчивые механизмы.

- Почти полное бездействие социально-экономического кабинета.

- Неэффективная работа форума генеральных директоров.

- Совет национальной безопасности не смог сформировать общую и согласованную оценку положения в гражданской сфере.

Заключение

Израиль находится в разгаре продолжительной войны. Поэтому политическое руководство – премьер-министр, министры финансов и обороны, а также гендиректор канцелярии премьера, Совет национальной безопасности и РАХАЛ – должны немедленно исправить выявленные недостатки. Быстрые и решительные действия необходимы для создания полноценной системы управления гражданской сферой в условиях войны, чтобы Израиль мог адекватно действовать в ходе нынешнего конфликта и быть готовым к будущим вызовам и чрезвычайным ситуациям.