ЦАХАЛ продолжает призывать жителей Газы покинуть город, разбросаны листовки
время публикации: 22 сентября 2025 г., 08:45 | последнее обновление: 22 сентября 2025 г., 08:50
Армия обороны Израиля разбросала с воздуха листовки в городе Газа и вновь призвала жителей покинуть этот район.
Текст обращения на арабском языке гласит: "Если вы не являетесь членом военного крыла ХАМАСа, Армия обороны Израиля делает все возможное, чтобы не причинить вам вреда, и позволяет вам и вашей семье немедленно эвакуироваться на юг из города Газа, который стал опасной зоной боевых действий".
Ранее ЦАХАЛ неоднократно предоставлял жителям города Газа возможность эвакуироваться, обеспечивая безопасные проходы и проезды на юг.
По данным ЦАХАЛа, из города Газа эвакуировались более 550 тысяч человек.
