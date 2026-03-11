x
Израиль

Reuters: в Израиле считают, что Трамп в ближайшее время не отдаст приказ об окончании войны в Иране

Война с "Хизбаллой"
США
Израиль
время публикации: 11 марта 2026 г., 15:05 | последнее обновление: 11 марта 2026 г., 15:05
Reuters: в Израиле считают, что Трамп в ближайшее время не отдаст приказ об окончании войны в Иране
AP Photo/Ariel Schalit

Агентство Reuters написало 11 марта, что, несмотря на заявления Трампа о скором окончании войны, в Израиле полагают, что он в ближайшее время не отдаст приказ о прекращении боевых действий.

Reuters также пишет, что в Израиле не уверены в том, что война приведет к падению иранского режима. Высокопоставленный источник в Иерусалиме в разговоре с агентством добавил, что "нет никаких признаков народного восстания в Иране на фоне бомбардировок".

Израиль
