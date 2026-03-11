"Молочная реформа" откладывается и не будет включена в бюджет на 2026 год

Парламентская комиссия по общественным инициативам единогласно утвердила выделение реформы молочного рынка из закона о государственном регулировании и ее исключение из государственного бюджета на 2026 год после бурных обсуждений по этому вопросу.

Таким образом, после решения автора реформы министра финансов Бецалеля Смотрича на фоне войны заморозить продвижение реформы, результат голосования в комиссии окончательно откладывает ее реализацию.

Молочная реформа должна была провести структурные изменения в молочной отрасли и, среди прочего, привести к снижению стоимости жизни. Теперь ожидается, что ее повторно обсудят отдельно на более позднем этапе.