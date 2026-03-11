x
11 марта 2026
11 марта 2026
11 марта 2026
11 марта 2026
Экономика

"Молочная реформа" откладывается и не будет включена в бюджет на 2026 год

Кнессет
Реформы
время публикации: 11 марта 2026 г., 15:07 | последнее обновление: 11 марта 2026 г., 15:07
"Молочная реформа" откладывается и не будет включена в бюджет на 2026 год
Gili Yaari/Flash90

Парламентская комиссия по общественным инициативам единогласно утвердила выделение реформы молочного рынка из закона о государственном регулировании и ее исключение из государственного бюджета на 2026 год после бурных обсуждений по этому вопросу.

Таким образом, после решения автора реформы министра финансов Бецалеля Смотрича на фоне войны заморозить продвижение реформы, результат голосования в комиссии окончательно откладывает ее реализацию.

Молочная реформа должна была провести структурные изменения в молочной отрасли и, среди прочего, привести к снижению стоимости жизни. Теперь ожидается, что ее повторно обсудят отдельно на более позднем этапе.

