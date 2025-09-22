Объявлен формат поблажек в вузах для студентов-резервистов и супругов резервистов

Комиссия по планированию и бюджету Совета по высшему образованию, Комитет ректоров университетов, Комитет ректоров колледжей, Комитет ректоров педагогических колледжей, университет Райхмана, частные академические колледжи и управление кадров ЦАХАЛа объявили о согласовании формата льгот для студентов-резервистов, студентов, чьи супруги являются резервистами, а также студентов, являющихся кадровыми военными в 2025/6 учебном году.

Новый план льгот включает в себя все льготы прошлого учебного года с дополнениями для STEM-специальностей (математика, компьютерные науки, инженерия, точные науки).

Студенты-резервисты смогут запросить альтернативную оценку (например устный экзамен или работу) или адаптированный экзамен по нескольким курсам, а также возможность третьей сессии по всем остальным экзаменам. Кроме того, будет действовать рекомендация предоставлять по мере возможности учебные материалы студентам всех специальностей в записях.

Как и год назад, преподаватель обязан предоставить студенту учебные материалы посредством записи, письменных конспектов или дополнительных часов, право на отсрочку в сдачи заданий, которые накладываются на специальную сессию для резервистов.

Резервисты (или супруги резервистов) которые отслужили не менее 60 дней незадолго до семестра или не менее 21 дня в ходе семестра, имеют право на освобождение от необходимости получать дополнительные зачетные единицы, на сокращение объемов заданий, на возможность перейти на следующий год обучения с отсрочкой экзаменов по предметам предыдущего года (не включая предметы терапевтических специальностей), право на получение зачета вместо числовой оценки по нескольким курсам, право на альтернативную оценку знаний, право на продление обучения на дополнительный семестр без дополнительной платы.

Следует подчеркнуть, что речь идет о единых базовых льготах для всей системы высшего образования. Каждый вуз имеет право предлагать своим студентам дополнительные льготы.