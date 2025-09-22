x
22 сентября 2025
|
последняя новость: 12:57
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
22 сентября 2025
|
22 сентября 2025
|
последняя новость: 12:57
22 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ: уничтожен замкомандира морской полиции ХАМАСа в Газе. Видео

Газа
Война "Железные мечи"
Война с ХАМАСом
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 22 сентября 2025 г., 12:00 | последнее обновление: 22 сентября 2025 г., 12:00
ЦАХАЛ: уничтожен замкомандира морской полиции ХАМАСа в Газе. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает, что в результате совместной операции ВМС и ВВС в Газе был ликвидирован заместитель командира морской полиции ХАМАСа Ияд Абу Юсуф.

В сообщении отмечается, что Абу Юсуф был участником нападения на Израиль 7 октября 2023 года, а позже участвовал в боевых действиях против ЦАХАЛа.

В операции по ликвидации Абу Юсуфа была задействована 916-я сторожевая эскадра ВМС ЦАХАЛа.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 сентября 2025

717-й день войны: удары в Газе, операции в Иудее и Самарии