ЦАХАЛ: уничтожен замкомандира морской полиции ХАМАСа в Газе. Видео
время публикации: 22 сентября 2025 г., 12:00 | последнее обновление: 22 сентября 2025 г., 12:00
ЦАХАЛ сообщает, что в результате совместной операции ВМС и ВВС в Газе был ликвидирован заместитель командира морской полиции ХАМАСа Ияд Абу Юсуф.
В сообщении отмечается, что Абу Юсуф был участником нападения на Израиль 7 октября 2023 года, а позже участвовал в боевых действиях против ЦАХАЛа.
В операции по ликвидации Абу Юсуфа была задействована 916-я сторожевая эскадра ВМС ЦАХАЛа.
