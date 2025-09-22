x
22 сентября 2025
22 сентября 2025
Израиль

Баарав-Миара против правительства: "Меняют правила по ходу игры"

Судебные решения
Верховный суд/БАГАЦ
Юрсоветник правительства
время публикации: 22 сентября 2025 г., 11:39 | последнее обновление: 22 сентября 2025 г., 11:43
Yonatan Sindel/Flash90

Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара представили в БАГАЦ свой ответ на новое предложение правительства по процедуре ее увольнения.

По мнению Баарав-Миары, правительство пытается "изменить правила по ходу игры".

"Согласие на предложения министров будет означать выхолащивание механизмов процесса увольнения, оговоренных комиссией Шамгара, а значит нанесет непоправимый удар по независимости института юридического советника правительства", – говорится в заключении Гали Баарав-Миары.

Ранее правительство Израиля представило Высшему суду справедливости (БАГАЦ) свой ответ на вердикт по вопросу об увольнении юридического советника правительства Гали Баарав-Миары. В вердикте правительства говорится о принципиальном согласии передать рассмотрение этого вопроса комиссии во главе с бывшим главой Верховного суда Ашером Грунисом, как рекомендовал БАГАЦ 1 сентября. Вместе с тем, в своем ответе правительство озвучило ряд условий. Например, оно требует, чтобы комиссия могла собираться и принимать решение без участия бывшего министра юстиции, который, согласно правилам, должен быть частью комиссии.

Израиль
