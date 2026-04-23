Бен-Гвир сообщил суду, что намерен продвигать по службе подполковника полиции Ауслих

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир сообщил окружному суду в Иерусалиме о решении продвигать по службе офицера полиции Рут Ауслих.

В сообщении говорится, что министр принял решение присвоить офицеру звание полковника.

"Изучив замечания, сделанные судом в ходе соответствующего рассмотрения, министр пересмотрел свое решение, и решение о новом назначении офицера будет подписано сразу после Дня Независимости", - говорится в письме.

21 апреля сообщалось, что Бен-Гвир направил официальное письмо юридическому советнику правительства Гали Баарав-Миаре.

В этом письме он сообщил, что намерен присвоить Ауслих звание полковника, однако до того, как сделает это он просит получить заключение по поводу тех эпизодов, которые, как считает министр, препятствуют продвижению Ауслих. Помощники Баарав-Миары, адвокаты Гиль Лимон и Шарон Афек, ответили министру, что они "записали его ответ".