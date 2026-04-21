Бен-Гвир согласился продвигать по службе подполковника Ауслих

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир объявил, что намерен подписать указ о продвижении по службе подполковника полиции Рут Ауслих.

Бен-Гвир направил официальное письмо юридическому советнику правительства Гали Баарав-Миаре.

В этом письме он сообщил, что намерен присвоить Ауслих звание полковника, однако до того, как сделает это он просит получить заключение по поводу тех эпизодов, которые, как считает министр, препятствуют продвижению Ауслих. Помощники Баарав-Миары, адвокаты Гиль Лимон и Шарон Афек, ответили министру, что они "записали его ответ".

На прошлой неделе окружной суд в Иерусалиме рассматривал апелляцию, поданную Ауслих, в которой говорилось, что ее продвижение приостановлено по "политическим мотивам".