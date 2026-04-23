x
23 апреля 2026
|
последняя новость: 15:46
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

БАГАЦ потребовал от государства объяснить, почему нет гражданского кладбища в Иерусалиме

Иерусалим
Религия
время публикации: 23 апреля 2026 г., 15:17 | последнее обновление: 23 апреля 2026 г., 15:21
Фото: А.Завин / NEWSru.co.il
Flash90. Фото Г.Йоханан

Высший суд справедливости (БАГАЦ) издал промежуточный указ, требующий от министерства по делам религий и министерства финансов объяснить причины отсутствия в столице Израиля гражданского кладбища.

Судьи Алекс Штайн, Халед Кабуб и Йехиэль Кашер потребовали от представителей государства объяснить, почему не предпринимаются шаги для создания гражданского кладбища для жителей Иерусалима и его окрестностей за счёт государства, почему не выделяются необходимые средства для строительства такого кладбища, почему не выдается лицензия на погребение некоммерческой организации "Менуха Нехона", желающей управлять гражданским кладбищем в районе Иерусалима после его открытия, и почему не обеспечивается равная конкуренция между организациями, заинтересованными в создании гражданских кладбищ.

Согласно данным Реформистского центра по вопросам религии и государства, из 37 гражданских кладбищенских участков более половины находятся под управлением еврейских религиозных похоронных организаций ("Хевра Кадиша"), а в Иерусалиме вообще нет участков для гражданского захоронения.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook