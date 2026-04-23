23 апреля 2026
последняя новость: 14:21
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Семилетняя девочка, получившая критические ранения при падении ракеты в Араде, выписана домой

Война с Ираном
Дети
Больницы
время публикации: 23 апреля 2026 г., 14:21 | последнее обновление: 23 апреля 2026 г., 14:21

Из детского медицинского центра "Шнайдер" была сегодня выписана семилетняя девочка, которая получила крайне тяжелые ранения в результате взрыва иранской ракеты в Араде во время войны "Рычание льва".

Девочка, получившая травмы от взрывной волны и ранения осколками стекла, была доставлена в больницу в критическом состоянии, и первые дни боролась за жизнь. Сегодня, после длительной и сложной госпитализации, в ходе которой в медицинском центре "Шнайдер" ей провели серию операций, она возвращается домой.

Состояние девочки хорошее, и она продолжит восстановление уже в домашней обстановке.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 марта 2026

ЦАХАЛ: в Иране ликвидирован ракетный расчет, ответственный за обстрел Арада
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 марта 2026

Попадания иранских ракет в Димоне и Араде, около 140 пострадавших
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 марта 2026

Прямое попадание в Араде: разрушены несколько домов, десятки пострадавших
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 марта 2026

Предварительные сообщения о падении ракеты в Араде