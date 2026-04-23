Семилетняя девочка, получившая критические ранения при падении ракеты в Араде, выписана домой

Из детского медицинского центра "Шнайдер" была сегодня выписана семилетняя девочка, которая получила крайне тяжелые ранения в результате взрыва иранской ракеты в Араде во время войны "Рычание льва".

Девочка, получившая травмы от взрывной волны и ранения осколками стекла, была доставлена в больницу в критическом состоянии, и первые дни боролась за жизнь. Сегодня, после длительной и сложной госпитализации, в ходе которой в медицинском центре "Шнайдер" ей провели серию операций, она возвращается домой.

Состояние девочки хорошее, и она продолжит восстановление уже в домашней обстановке.