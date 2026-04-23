Столкновение машины с мотоциклом на шоссе №6, мотоциклист в тяжелом состоянии

Мужчина в возрасте примерно 30 лет получил крайне тяжелые множественные травмы в результате ДТП на 6-м шоссе возле развязки Ницаней-Оз. Сообщается, что он ехал на мотоцикле и столкнулся с грузовиком.

Оказав пострадавшему неотложную помощь, фельдшеры и парамедики МАДА эвакуировали его в больницу в тяжелом состоянии.