Столкновение машины с мотоциклом на шоссе №6, мотоциклист в тяжелом состоянии
время публикации: 23 апреля 2026 г., 14:14 | последнее обновление: 23 апреля 2026 г., 14:14
Мужчина в возрасте примерно 30 лет получил крайне тяжелые множественные травмы в результате ДТП на 6-м шоссе возле развязки Ницаней-Оз. Сообщается, что он ехал на мотоцикле и столкнулся с грузовиком.
Оказав пострадавшему неотложную помощь, фельдшеры и парамедики МАДА эвакуировали его в больницу в тяжелом состоянии.
