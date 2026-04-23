Ликвидирован боевик "Хизбаллы", находившийся возле ракетной установки на юге Ливана

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что в среду, 22 апреля, ВВС Израиля нанесли удар и ликвидировали боевика террористической организации "Хизбалла", который действовал на пусковой позиции в районе Саджуд на юге Ливана.

Ликвидация была осуществлена для предотвращения угрозы населенным пунктам севера Израиля.

В другом инциденте боевики "Хизбаллы" выпустили противотанковую ракету по израильским военнослужащим,находившимся южнее передовой линии обороны на юге Ливана. Ракета упала рядом с военнослужащими, пострадавших нет. В ЦАХАЛе подчеркивают, что речь идет о грубом нарушении прекращения огня.