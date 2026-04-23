Служба тыла продлила действие инструкций для населения до 28 апреля

Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что после оценки ситуации Служба тыла приняла решение оставить без изменений инструкции для населения до вторника, 28 апреля, до 20:00.

Напомним, что с 17 апреля вся страна была переведена в режим полной деятельности без ограничений.

В армии отмечают: в случае каких-либо изменений в ситуации в сфере безопасности население будет проинформировано об этом.