По данным двух высокопоставленных американских чиновников, которых цитирует корреспондент Axios Барак Равид, Белый дом не давал Израилю "зеленого света" на удар по Бейруту и ​​не участвовал в этой операции.

"Высокопоставленный американский чиновник сказал мне, что Белый дом не давал "зеленый свет" израильскому удару по Бейруту", – написал Равид на X.

"Мы к этому не имели никакого отношения", – заявил ему второй американский чиновник.

Менжду тем, согласно сообщениям в израильских СМИ, удар по бейрутскому кварталу Дахия был заранее согласован с США. Эти удары укладываются в рамки существующих договоренностей: в случае продолжения обстрелов израильской территории Израиль оставляет за собой право атаковать цели в Бейруте.