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Ближний Восток

Белый дом не давал Израилю "зеленого света" на удар по Бейруту

США
Израиль
Ливан
время публикации: 08 июня 2026 г., 02:38 | последнее обновление: 08 июня 2026 г., 03:12
Axios: Белый дом не давал Израилю "зеленого света" на удар по Бейруту
AP

По данным двух высокопоставленных американских чиновников, которых цитирует корреспондент Axios Барак Равид, Белый дом не давал Израилю "зеленого света" на удар по Бейруту и ​​не участвовал в этой операции.

"Высокопоставленный американский чиновник сказал мне, что Белый дом не давал "зеленый свет" израильскому удару по Бейруту", – написал Равид на X.

"Мы к этому не имели никакого отношения", – заявил ему второй американский чиновник.

Менжду тем, согласно сообщениям в израильских СМИ, удар по бейрутскому кварталу Дахия был заранее согласован с США. Эти удары укладываются в рамки существующих договоренностей: в случае продолжения обстрелов израильской территории Израиль оставляет за собой право атаковать цели в Бейруте.

Ближний Восток
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