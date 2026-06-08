Белый дом не давал Израилю "зеленого света" на удар по Бейруту
время публикации: 08 июня 2026 г., 02:38 | последнее обновление: 08 июня 2026 г., 03:12
По данным двух высокопоставленных американских чиновников, которых цитирует корреспондент Axios Барак Равид, Белый дом не давал Израилю "зеленого света" на удар по Бейруту и не участвовал в этой операции.
"Высокопоставленный американский чиновник сказал мне, что Белый дом не давал "зеленый свет" израильскому удару по Бейруту", – написал Равид на X.
"Мы к этому не имели никакого отношения", – заявил ему второй американский чиновник.
Менжду тем, согласно сообщениям в израильских СМИ, удар по бейрутскому кварталу Дахия был заранее согласован с США. Эти удары укладываются в рамки существующих договоренностей: в случае продолжения обстрелов израильской территории Израиль оставляет за собой право атаковать цели в Бейруте.
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