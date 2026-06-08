x
08 июня 2026
|
последняя новость: 03:27
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
08 июня 2026
|
08 июня 2026
|
последняя новость: 03:27
08 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

СМИ: Израиль, возможно, отложит свой ответ Ирану

Биньямин Нетаниягу
Правительство
Война с Ираном
время публикации: 08 июня 2026 г., 02:19 | последнее обновление: 08 июня 2026 г., 02:31
СМИ: Израиль, возможно, отложит свой ответ Ирану
AP Photo/Hussein Malla

Источник в израильских структурах безопасности сообщил, что Израиль ответит на атаки Ирана, "даже если это произойдет не в самый ближайший момент", пишет Times of Israel.

"В Иране забыли, что в течение двух месяцев их небо принадлежало ВВС Израиля. Попытки увязать Ливан с Ираном были отвергнуты даже ливанским правительством. Операции против "Хизбаллы" будут продолжены", – заявил источник.

Израильская государственная телерадиокомпания "Кан" сообщила, что из-за противодействия Трампа Израиль рассматривает возможность отложить свой ответ, хотя окончательное решение, как сообщается, еще не принято на фоне продолжающихся оценок ситуации.

Некий американский чиновник также заявил изданию Axios: "Я не думаю, что в ближайшее время начнется израильская атака на Иран".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 08 июня 2026

Трамп: "У Нетаниягу не будет иного выбора, кроме как принять соглашение с Ираном"