СМИ: Израиль, возможно, отложит свой ответ Ирану

Источник в израильских структурах безопасности сообщил, что Израиль ответит на атаки Ирана, "даже если это произойдет не в самый ближайший момент", пишет Times of Israel.

"В Иране забыли, что в течение двух месяцев их небо принадлежало ВВС Израиля. Попытки увязать Ливан с Ираном были отвергнуты даже ливанским правительством. Операции против "Хизбаллы" будут продолжены", – заявил источник.

Израильская государственная телерадиокомпания "Кан" сообщила, что из-за противодействия Трампа Израиль рассматривает возможность отложить свой ответ, хотя окончательное решение, как сообщается, еще не принято на фоне продолжающихся оценок ситуации.

Некий американский чиновник также заявил изданию Axios: "Я не думаю, что в ближайшее время начнется израильская атака на Иран".