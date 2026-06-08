В южной части Филиппин произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8.

Сейсмологическую активность зарегистрировали ближе к полуночи по местному времени в 58 километрах от города Генерал-Сантос, где живут около 679 тысяч человек. Очаг находился на глубине 57 километров.

После подземных толчков была объявлена угроза цунами для ряда прибрежных районов региона. Землетрясение ощущалось на значительной территории юга Филиппин, а также в соседних странах.

На данный момент официальной информации о погибших и пострадавших не поступало. Власти проводят оценку возможного ущерба и проверяют состояние инфраструктуры в районах, расположенных ближе всего к эпицентру.