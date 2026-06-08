В Нью-Йорке преступник, вооруженный ножом, ранил пять человек
время публикации: 08 июня 2026 г., 03:21 | последнее обновление: 08 июня 2026 г., 03:42
В воскресенье, 7 июня, на центральном железнодорожном вокзале Пенн-Стейшн в Нью-Йорке, преступник, вооруженный ножом, напал на прохожих.
Прибывшие на место происшествия парамедики обнаружили одного пострадавшего с серьезными ранами, двоих в состоянии средней тяжести и еще двоих, чьи ранения были легкими.
Все пострадавшие были доставлены в больницу.
Подозреваемый задержан.