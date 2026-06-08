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Мир

В Нью-Йорке преступник, вооруженный ножом, ранил пять человек

Нью-Йорк
время публикации: 08 июня 2026 г., 03:21 | последнее обновление: 08 июня 2026 г., 03:42

В воскресенье, 7 июня, на центральном железнодорожном вокзале Пенн-Стейшн в Нью-Йорке, преступник, вооруженный ножом, напал на прохожих.

Прибывшие на место происшествия парамедики обнаружили одного пострадавшего с серьезными ранами, двоих в состоянии средней тяжести и еще двоих, чьи ранения были легкими.

Все пострадавшие были доставлены в больницу.

Подозреваемый задержан.

Мир
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