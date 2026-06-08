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Израиль

Axios: Трамп призвал Нетаниягу не наносить ответный удар по Ирану

США
Израиль
Дональд Трамп
Биньямин Нетаниягу
Война с Ираном
время публикации: 08 июня 2026 г., 03:03 | последнее обновление: 08 июня 2026 г., 03:14
Axios: Трамп призвал Нетаниягу не наносить ответный удар по Ирану
AP Photo/Alex Brandon

По словам высокопоставленного американского чиновника и израильского источника, знакомого с подробностями разговора Трампа и Нетаниягу, президент США призвал премьер-министра Израиля не наносить ответный удар по Ирану и дать больше времени для дипломатических переговоров. Об этом сообщает Axios.

Попытка Трампа сдержать ответные действия Израиля свидетельствует о стремлении его администрации не допустить, чтобы эскалация напряженности между Израилем и Ираном сорвала продолжающиеся переговоры США с Тегераном

Израиль
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