Предотвращена попытка похищения подростка в арабском квартале Иерусалима

Полиция Иерусалима и бойцы пограничной полиции (МАГАВ) предотвратили похищение 16-летнего подростка в иерусалимском квартале Бейт-Ханина.

После поступления сообщения о похищении и требовании выкупа за освобождение подростка полицейские при помощи технологических средств центра управления округа оперативно обнаружили автомобиль подозреваемых, освободили подростка и задержали четверых подозреваемых.

По предварительным данным, похищение связано с денежным долгом между участниками конфликта.