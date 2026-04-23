Предотвращена попытка похищения подростка в арабском квартале Иерусалима
время публикации: 23 апреля 2026 г., 20:37 | последнее обновление: 23 апреля 2026 г., 20:39
Полиция Иерусалима и бойцы пограничной полиции (МАГАВ) предотвратили похищение 16-летнего подростка в иерусалимском квартале Бейт-Ханина.
После поступления сообщения о похищении и требовании выкупа за освобождение подростка полицейские при помощи технологических средств центра управления округа оперативно обнаружили автомобиль подозреваемых, освободили подростка и задержали четверых подозреваемых.
По предварительным данным, похищение связано с денежным долгом между участниками конфликта.