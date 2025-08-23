Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 23 августа, температура немного повысится и будет незначительно выше среднесезонной. Особенно жарко будет во внутренних, горных и южных районах. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 19-32 градусов, в Тель-Авиве – 26-31, в Хайфе – 25-30, в Эйлате – 28-41, в Беэр-Шеве – 24-35, на побережье Мертвого моря – 27-39, в Ашкелоне и Ашдоде – 25-31, в Ариэле – 21-34, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 25-38, на Голанских высотах – 22-37.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 30 градусов, высота волн – 50-70 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 35 км/ч).

В воскресенье – без существенных изменений. В понедельник-среду ожидается небольшое понижение температуры.