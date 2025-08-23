x
23 августа 2025
23 августа 2025
23 августа 2025
23 августа 2025
Израиль

Внимание, розыск: пропал 38-летний Идан Элиягу из Бейт-Йосефа

время публикации: 23 августа 2025 г., 00:45 | последнее обновление: 23 августа 2025 г., 00:45

Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля просит помощи общественности в поиске пропавшего 38-летнего Идана Элиягу, жителя Бейт-Йосефа. В последний раз его видели днем 22 августа около его дома.

Описание внешности: рост 1.75, худощавый, глаза карие.

Описание одежды: джинсы, белая полосатая футболка, бейсболка.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефонам 100 или 04-6067444.

