Внимание, розыск: пропал 38-летний Идан Элиягу из Бейт-Йосефа
время публикации: 23 августа 2025 г., 00:45 | последнее обновление: 23 августа 2025 г., 00:45
Полиция Израиля просит помощи общественности в поиске пропавшего 38-летнего Идана Элиягу, жителя Бейт-Йосефа. В последний раз его видели днем 22 августа около его дома.
Описание внешности: рост 1.75, худощавый, глаза карие.
Описание одежды: джинсы, белая полосатая футболка, бейсболка.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефонам 100 или 04-6067444.