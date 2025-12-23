Полиция подтвердила арест ключевого подозреваемого в убийстве Даниэля Аслана

После почти полугода пребывания "в бегах", четвертый и ключевой подозреваемый в убийстве демобилизованного солдата Даниэля Аслана в Тверии, 19-летний Уриэль Шукрон был арестован во время операции против наркоторговцев в Беэр-Шеве.

Идентифицировав одного из задержанных в нарколаборатории, сотрудники полиции Беэр-Шевы связались с коллегами в Северном округе и передали Шукрона им. Во вторник, 23 декабря, мировой суд в Ноф а-Галиле продлил срок его содержания под стражей до 30 декабря. Уриэль Шукрон подозревается в убийстве.

Напомним, Даниэль Аслан, демобилизовавшийся из службы в армии в подразделении "Кфир", поздно вечером возвращался с семейного праздника в Тверии в поселок Кфар-Хитим, расположенный рядом с городом. Он ехал на электросамокате, когда по нему открыли огонь.

Аслан получил тяжелые ранения, но был в сознании: он успел сообщить, что подозреваемые преследовали его на автомобиле Skoda белого цвета. Ночью состояние пострадавшего ухудшилось, и он скончался в больнице.

Примерно через сутки поступило сообщение о поджоге автомобиля Skoda на грунтовой стоянке в Тверии. После тушения в машине были обнаружены различные улики, включая гильзы калибра 9 мм: это указывало на причастность автомобиля к убийству.

Следствием были установлены подозреваемые в убийстве Даниэля Аслана, а также подозреваемый в поджоге автомобиля. Было установлено, что в день совершения преступления в машине находились трое. Заметив Даниэля, ехавшего на электросамокате, они поехали за ним до дома его родственников. Даниэль рассказал находившимся в доме, что произошло, а когда он вышел проверить, находится ли машина рядом, по нему открыли огонь.

На следующий день один из подозреваемых в убийстве пришел к знакомому и попросил его сжечь автомобиль в обмен на 5000 шекелей. Тот согласился и поджег машину с помощью горючего вещества, пытаясь тем самым уничтожить улики.