24 августа 2025

Внимание, розыск: разыскивается подозреваемый в убийстве Уриэль Шукрон из Тверии

время публикации: 24 августа 2025 г., 17:42 | последнее обновление: 24 августа 2025 г., 17:45
Внимание, розыск: разыскивается подозреваемый в убийстве Уриэль Шукрон из Тверии
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь в розыске подозреваемого в убийстве: разыскивается 19-летний житель Тверии Уриэль Шукрон. Он подозревается в убийстве Даниэля Аслана из Кфар-Хитим, который был застрелен в Тверии 8 июня текущего года.

Полиция напоминает, что любая помощь подозреваемому представляет собой преступление – пособничество преступнику, максимальное наказание за это преступление – три года тюремного заключения.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении подозреваемого или любую информацию, которая может помочь в розысках, просят позвонить в полицию по телефону 100 или обратиться в полицию Тверии по телефону 04-6728444.

