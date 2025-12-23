x
23 декабря 2025
23 декабря 2025
23 декабря 2025
последняя новость: 13:33
23 декабря 2025
Сотрудники "Галей ЦАХАЛ" требуют остановить процесс закрытия радиостанции и угрожают судом

время публикации: 23 декабря 2025 г., 13:02 | последнее обновление: 23 декабря 2025 г., 13:09
Сотрудники "Галей ЦАХАЛ" требуют остановить процесс закрытия радиостанции и угрожают судом
Avshalom Sassoni/Flash90

Сотрудники радиостанции "Галей ЦАХАЛ" обратились к министру обороны Исраэлю Кацу с требованием немедленно остановить процесс расформирования радиостанции, угрожая в противном случае подать иск в БАГАЦ. Об этом во вторник, 23 декабря, сообщает "Исраэль а-Йом".

Работники радиостанции "Галей ЦАХАЛ" утверждают, что решение о ее закрытии принято непосредственно по политическим мотивам, обвиняют Исраэля Каца – а радиостанция подведомственна именно министерству обороны – в том, что у него нет полномочий для такого серьезного решения, а также утверждают, что процесс проходит с нарушениями предписанных законом процедур.

В письме, направленном министру обороны от имени работников адвокатом Боазом Бен-Цуром, сообщается о неудовлетворительной работы комиссии, обсуждавшей закрытие радиостанции, сокрытие информации, отсутствие достаточной фактической базы для решения о ликвидации "Галей ЦАХАЛ", а также о серьезном ущербе основным демократическим принципам и интересам общественности.

Напомним, на воскресном заседании правительства было утверждено решение министра обороны Исраэля Каца о закрытии радиостанции "Галей ЦАХАЛ". Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара заявила: "Решение продиктовано не деловыми мотивами и должно быть отменено".

С момента решения о закрытии радиостанции будут остановлены все отборочные мероприятия перед призывом новых солдат на службу в "Галей ЦАХАЛ". Радиостанция должна прекратить вещание не позднее 1 марта 2026 года.

