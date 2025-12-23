Министр обороны пообещал создать поселения на севере Газы

Министр обороны Исраэль Кац заявил о намерении создать молодежные сельскохозяйственные поселения в северной части сектора Газы.

Это заявление Кац сделал во время церемонии в Бейт-Эле. "Со временем мы создадим молодежные сельскохозяйственные поселения в секторе Газы, вместо тех, что были разрушены".

Министр обороны добавил: "Мы сделаем это правильным путем в правильное время. Есть те, кто митингуют, но мы министры".

Исраэль Кац был одним из тех, кто в 2004 году голосовал за закон о размежевании предусматривающий разрушение поселений в секторе Газы.