x
23 декабря 2025
|
последняя новость: 12:08
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 декабря 2025
|
23 декабря 2025
|
последняя новость: 12:08
23 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Министр обороны пообещал создать поселения на севере Газы

Газа
Исраэль Кац
время публикации: 23 декабря 2025 г., 12:08 | последнее обновление: 23 декабря 2025 г., 12:12

Министр обороны Исраэль Кац заявил о намерении создать молодежные сельскохозяйственные поселения в северной части сектора Газы.

Это заявление Кац сделал во время церемонии в Бейт-Эле. "Со временем мы создадим молодежные сельскохозяйственные поселения в секторе Газы, вместо тех, что были разрушены".

Министр обороны добавил: "Мы сделаем это правильным путем в правильное время. Есть те, кто митингуют, но мы министры".

Исраэль Кац был одним из тех, кто в 2004 году голосовал за закон о размежевании предусматривающий разрушение поселений в секторе Газы.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 октября 2024

Родственники похищенных протестуют против возвращения евреев в Газу