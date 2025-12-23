Реакции политиков на закрытие "Галей ЦАХАЛ": "Пусть воевать идут, пионерлагерь кончился"

Политики как правого, так левого лагерей комментируют решение правительства закрыть радиостанцию "Галей ЦАХАЛ". Министр обороны Исраэль Кац, который принял это решение и активно продвигал его, жестко отозвался о судьбе журналистов радиостанции: "У меня и у премьер-министра Биньямина Нетаниягу нет такого хобби – закрывать радиостанции, – заявил Кац в на церемонии подписания соглашения о строительстве в Бейт-Эле. – Я распорядился направить солдат, которые служат на "Галей ЦАХАЛ", для выполнения боевых задач или на поддержку боевых действий. Армии не хватает солдат. Пионерлагерь закончился".

Министр регионального сотрудничества Давид Амсалем горячо поддержал закрытие радиостанции, заявив, что ее следовало закрыть еще в 1952 году. "За последние двадцать лет "Галей ЦАХАЛ" из армейской радиостанции превратилась в СМИ, которое большую часть дня занимается политическими вопросами, – заявил он в эфире радиостанции 103FM. – Недопустимо, чтобы солдат в форме по радио критиковал выбор назначения начальника Генштаба ЦАХАЛа – это просто нелогично!"

По словам Амсалема, еще несколько лет назад юридический советник правительства (тогда этот пост занимал Авихай Мандельблит) вынес юридическое заключение, позволяющее правительству закрыть радиостанцию "Галей ЦАХАЛ", однако когда он поинтересовался судьбой этого заключения у заместителя юрсоветника правительства Гиля Лимона (который занимал этот пост и при Мандельблите, и при Гали Баарав-Миаре), тот заявил: "Обстоятельства изменились".

"И я спросил его: о каких изменениях обстоятельств идет речь? Он сослался на решение Шломо Караи закрыть Госкорпорацию телерадиовещания "Таагид". Я ему ответил: "Ты издеваешься? У нас сейчас гораздо больше радиостанций, гораздо больше социальных сетей, общественность может получать информацию отовсюду – и получает ее", – заявил Амсалем. Он добавил, что считает необходимым приватизацию радиостанции "Галей ЦАХАЛ", чтобы частный владелец смог продолжить вещание на ее частотах.

Бывшая глава партии "Авода" Мейрав Михаэли назвала радиостанцию "Галей ЦАХАЛ" "иконой культуры". Она процитировала один из часто повторявшихся аргументов в пользу закрытия радиостанции, что в "Галей ЦАХАЛ" процветает непотизм. "Если в армии и есть место, где существуют принципы протекционизма, "друг приводит друга", "сын такого-то" и "друг такого-то" – это "Галей ЦАХАЛ" и ВВС, – написала она – И именно поэтому ВВС побеждают Иран, а "Галей ЦАХАЛ" это израильская культурная икона – в отличие от правительства, устраивающего массовые убийства, в котором, конечно же, нет никакого протекционизма, и поэтому оно так успешно".