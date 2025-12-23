x
23 декабря 2025
Израиль

Предотвращена контрабанда запрещенных предметов в тюрьму, арестован пособник уголовников

время публикации: 23 декабря 2025 г., 15:07 | последнее обновление: 23 декабря 2025 г., 15:12
Предотвращена контрабанда запрещенных предметов в тюрьму, арестован пособник уголовников
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция и Служба тюрем (ШАБАС) опубликовали совместное сообщение об удачно проведенной операции по предотвращению контрабанды запрещенных предметов в тюрьму, расположенную на юге страны. Успех операции обеспечил полицейский агент, задействованный ШАБАСом.

После повторяющихся обращений со стороны уголовных заключенных, предлагавших охранникам пронести запрещенные предметы в обмен на денежное вознаграждение, была проведена тайная операция.

Гражданское лицо передало полицейскому агенту запрещенные предметы и взятку в размере 10 тысяч шекелей. Сразу после этой встречи подозреваемый был задержан, переданные предметы и деньги конфискованы.

Позднее были задержаны двое заключенных, которые организовали процесс контрабанды, находясь в тюрьме. В камерах заключенных был проведен обыск, следствие продолжается.

