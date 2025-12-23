x
23 декабря 2025
Израиль

Потоп в Нетании: улицы города превратились в реки, спасатели помогают водителям

Нетания
Погода
Дожди
Наводнение
время публикации: 23 декабря 2025 г., 14:48 | последнее обновление: 23 декабря 2025 г., 15:00
Потоп в Нетании: улицы города превратились в реки, спасатели помогают водителям
Фото из оперативного чата пожарно-спасательной службы

На севере округа Шарон и в районе Нетании во вторник в послеобеденные часы выпало значительное количество осадков: муниципальная ливневая система Нетании не справилась с количеством воды, и улицы города превратились в реки.

По данным Израильской метеорологической службы, менее чем за час в Нетании выпало более 20 миллиметров осадков. В результате затоплений Прибрежное шоссе (Квиш а-Хоф, или шоссе №2) оказалось полностью затоплено, что привело к прекращению движения транспорта.

На городских улицах уровень воды поднялся на несколько десятков сантиметров, и автомобили, находившиеся на улице, застряли из-за затопления двигателя. Спасательные службы действуют в разных районах города, помогая заблокированным в затопленных автомобилях водителям выбраться в безопасное место.

