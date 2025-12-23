x
23 декабря 2025
23 декабря 2025
23 декабря 2025
23 декабря 2025
Израиль

Депутат от "Еш Атид" потребовал заморозить назначение Бравермана послом Израиля в Великобритании

Расследование
Скандалы
время публикации: 23 декабря 2025 г., 17:25 | последнее обновление: 23 декабря 2025 г., 18:14
Цахи Браверман
Chaim Goldberg/Flash90

Депутат Кнессета от "Еш Атид" Владимир Беляк потребовал от министра иностранных дел Гидеона Саара и гендиректора МИД Эдена Бар-Таля заморозить назначение Цахи Бравермана послом Израиля в Великобритании. Об этом сообщило издание "Исраэль а-Йом".

Эта просьба была подана после интервью бывшего пресс-секретаря главы правительства Эли Фельдштейна журналисту 11-го телеканала Омри Асенхаймому в программе "Ихие Тов". В этом интервью Фельдштейн рассказывает о том, что Цахи Браверман, в тот период глава администрации Нетаниягу, сообщил ему о расследовании службы безопасности ЦАХАЛа, которое, по его словам, "распространяется вплоть до канцелярии премьер-министра", показал ему список подозреваемых, а также сказал, что он может "выключить расследование".

Комментируя это интервью, показанное 11-м каналом, Цахи Браверман заявил, что никогда такого не было и все является ложью.

Эли Фельдштейн является главным подозреваемым в деле об утечке секретных материалов из канцелярии премьер-министра, а также дела "Катаргейт".

