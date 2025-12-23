Эли Фельдштейн в интервью "Кан-11" рассказал о "невидимой" стороне работы с Нетаниягу

Бывший пресс-секретарь главы правительства Эли Фельдштейн, главный подозреваемый в деле об утечке секретных материалов из канцелярии премьер-министра, дал интервью телеканалу "Кан-11".

В беседе с журналистом Омри Асенхаймом Фельдштейн рассказал, как посреди ночи глава администрации Нетаниягу Цахи Браверман вызвал его в "Кирию" и сообщил о расследовании службы информационной безопасности ЦАХАЛа, "которое распространяется вплоть до канцелярии премьер-министра". Фельдштейн утверждает, что Браверман сказал, что он "может все уладить". (Канцелярия премьер-министра и Цахи Браверман, комментируя интервью, назвали слова Фельдштейна ложью).

Фельдштейн также рассказывает, что после 7 октября Нетаниягу требовал от своих советников "избавить его от разговоров о его ответственности". Фельдштейну было поручено "исключить из общественного дискурса вокруг фигуры главы правительства концепцию "ответственности".

Эли Фельдштейн также рассказал о реакции премьер-министра на опубликованную ХАМАСом видеозапись заложницы Мии Шем. "Я находился рядом с Нетаниягу, когда ему показали видео, он отбросил телефон, и не захотел смотреть. Я чувствовал себя ужасно", – говорит он. На вопрос о позиции, которую занимал Нетаниягу в отношении освобождения заложников, Фельдштейн говорит: "Желание Нетаниягу уничтожить ХАМАС и выиграть войну было сильнее и мощнее".

Фельдштейн утверждает, что Нетаниягу презирает министра финансов и министра национальной безопасности. "Он их презирает и считает, что большую часть времени они несут чушь. Ситуация, когда проводятся многочисленные обсуждения лишь для того, чтобы создать у них ощущение, что они что-то решают, говорит сама за себя".

Во вторник, 23 декабря, в программе "Ихие тов" на 11-м канале будет показана вторая часть интервью с Эли Фельдштейном.