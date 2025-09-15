x
Израиль

Цахи Браверман утвержден на пост посла в Лондоне

Назначения
время публикации: 15 сентября 2025 г., 20:00 | последнее обновление: 15 сентября 2025 г., 20:12
Цахи Браверман утвержден на пост посла в Лондоне
Chaim Goldberg/Flash90

Комиссия по назначениям Управления государственной службы утвердила назначения главы администрации главы правительства Цахи Бравермана на пост посла Израиля в Великобритании. Он сменит Ципи Хотовели, каденция которой истекает 15 сентября.

Браверману 66 лет. Он входит в ближайшее окружение премьер-министра Биньямина Нетаниягу, занимал пост секретаря правительства. Как отмечает новостная редакция "Кан", в его отношении ведется расследование по подозрению в злоупотреблении общественным доверием.

В ноябре 2024 года он был допрошен по подозрению в попытке изменить официальные протоколы, относящиеся к 7 октября 2023 года. Согласно подозрениям, в день начала войны Браверман подошел к стенографистке, конспектировавшей беседу военного секретаря с премьер-министром, и попросил изменить время с 06:40 на 06:29 (в это время начался массированный ракетный обстрел израильской территории, с которого началась война).

Затем он взял протокол и самолично исправил время, попросив стенографистку внести поправки.

Израиль
