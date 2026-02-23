Внимание, розыск: пропала 79-летняя Авива Хайят из Иерусалима

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 79-летней Авивы Хайят. В последний раз видели вчера около 15:30 на улице Борухов в Иерусалиме, когда она выходила из медицинского центра. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 1.60, седые волосы, худощавая, глаза черные, кожа смуглая.

Описание одежды: оранжевый свитер и светло-голубые джинсы.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 02-5683222.