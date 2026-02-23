Годовалый младенец погиб в Негеве: предположительно, девочку задавили машиной
время публикации: 23 февраля 2026 г., 10:13 | последнее обновление: 23 февраля 2026 г., 10:18
В местную клинику в бедуинском населенном пункте Бир-Хададж доставили девочку в возрасте около года без сознания и с крайне тяжелыми травмами. Вызванные на место медики "Маген Давид Адом" вместе с персоналом клиники пытались реанимировать ребенка, но безуспешно.
По всей видимости, ребенок попал под машину. Медики были вынуждены констатировать смерть девочки от полученных травм.