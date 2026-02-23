x
23 февраля 2026
|
последняя новость: 11:28
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
23 февраля 2026
|
23 февраля 2026
|
последняя новость: 11:28
23 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Годовалый младенец погиб в Негеве: предположительно, девочку задавили машиной

Негев
Погибшие
Дети
Бедуины
время публикации: 23 февраля 2026 г., 10:13 | последнее обновление: 23 февраля 2026 г., 10:18
Годовалый младенец погиб в Негеве: предположительно, девочку задавили машиной
Yonatan Sindel/Flash90

В местную клинику в бедуинском населенном пункте Бир-Хададж доставили девочку в возрасте около года без сознания и с крайне тяжелыми травмами. Вызванные на место медики "Маген Давид Адом" вместе с персоналом клиники пытались реанимировать ребенка, но безуспешно.

По всей видимости, ребенок попал под машину. Медики были вынуждены констатировать смерть девочки от полученных травм.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook