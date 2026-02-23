Зеленский в интервью BBC: "Путин уже начал Третью Мировую войну"

Президент Украины Владимир Зеленский дал телеканалу BBC интервью, приуроченное к четвертой годовщине начала полномасштабного российского вторжения. Он опроверг заявления президента США Дональда Трампа, согласно которым Украина проигрывает войну.

По словам Зеленского, российский лидер Владимир Путин уже начал Третью Мировую войну. "Вопрос, насколько он может захватить те или иные территории. И вопрос, как его остановить. Не для того, чтобы Россия не выиграла. Россия хочет принести свой мир и изменить для людей жизнь, которая им нравится", – выразил уверенность он.

Украинский политик прокомментировал требование российского руководства уступить часть Донецкой области. "Я на это смотрю не просто как на землю, или не только как на землю. Я смотрю на это так: выйти, то есть ослабить наши позиции, бросить сотни тысяч наших людей, которые там находятся. Вот как я на это смотрю. Разделить наше общество этим выходом", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул: для российского президента Владимира Путина такая уступка будет означать не окончание конфликта, а паузу, которая позволит ему за пару лет восстановить военный потенциал: "Куда он дальше пойдет? Мы не знаем. Но то, что он захочет продолжить, – факт".

Политик признал, что у Украины недостаточно сил, чтобы вернутся к границам 1991 года: "И также у нас нет соответствующего количества оружия. Это уже зависит не только от нас: от партнеров. На сегодня этого нет. Но возвращение к справедливым границам 1991 года, безусловно, это… Это даже не победа. Это победа справедливости. Победа Украины".

Зеленский дал понять, что не доверяет президенту США Дональду Трампу. "Мы говорим об Америке. А президенты, мы все – на соответствующие сроки. Гарантии мы хотим на 30 лет, например. Политические элиты поменяются, лидеры поменяются", – сказал он, напомнив, что американские гарантии должен будет одобрить Конгресс.

Глава государства сообщил, что еще не принял решения о своем участии в выборах, но не возражает против их проведения. Если это условие окончания войны, давайте это сделаем. Я сказал партнерам: "Честно, вы постоянно поднимаете вопрос выборов, но вам нужно определиться – вы хотите от меня избавиться, или провести выборы? Если вы хотите провести выборы (хотя вы не готовы мне это честно сказать даже сейчас), тогда давайте проведем эти выборы честно. Проведем таким образом, чтобы их прежде всего признал украинский народ. И вы сами должны признать, что это легитимные выборы", – заявил он.