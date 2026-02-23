ЦАХАЛ сообщает о росте жалоб со стороны контрактников и о снижении жалоб резервистов

На заседании парламентской комиссии по иностранным делам и обороне был представлен доклад уполномоченной по жалобам военнослужащих о существенном росте количества жалоб со стороны военнослужащих-контрактников ("аншей кева").

Всего за 2025 год военнослужащими была подана 6621 жалоба, 52% рассмотренных жалоб признаны обоснованными, сообщает "Кан". Чаще всего военнослужащие жаловались на нарушение прав личности, длительные сроки ожидания допуска к секретной информации, также были получены жалобы на инфраструктуру и неудовлетворительные условия проживания.

В 2025 году на 40% выросло количество жалоб со стороны военнослужащих-контрактников, и 58% из них признаны обоснованными. В докладе отмечено, что количество жалоб от резервистов немного снизилось по сравнению с прошлым годом, однако остается высоким по сравнению с довоенным периодом. Призывники жаловались на различные проблемы до службы, включая период ожидания проверок в сфере психического здоровья, недостатки процедур отбора и другие вопросы.

Продолжаются жалобы на неуставные отношения и эксплуатацию: солдат сообщил, что во время операции его командир направил на него пневматическую винтовку, найденную в обыскиваемом здании, выстрелил и попал в него. Еще один военнослужащий сообщил, что командир роты допустил расистское высказывание и назвал его "куши".

Военнослужащий, служивший водителем, рассказал об эксплуатации со стороны своего начальника, офицера в звании полковника, который приказывал ему отвезти в ремонт его часы, возить его детей, забирать его посылки, перевозить семью на отдых в гостиницы и тому подобное. Другой солдат в должности водителя сообщал о требованиях женщины-командира помогать ей с покупками и относить покупки к ней домой.

Военнослужащая-срочница, участвующая в пилотной программе интеграции в боевые подразделения, пожаловалась на то, что хотя она и ее сослуживицы выполняют те же задачи, что и солдаты рядом с ними, они считаются не "боевыми", а классифицируются как "поддержка боевых действий", из-за чего получают более низкую зарплату. Проверка показала, что причиной была системная ошибка при обновлении статуса первого этапа подготовки, который проходят военнослужащие после курса молодого бойца.