23 февраля 2026
23 февраля 2026
Израиль

Четверо израильских арабов планировали совершение теракта в Кармиэле

Криминал в арабском секторе
Полиция
Расследование
Террористы
ШАБАК
время публикации: 23 февраля 2026 г., 10:24 | последнее обновление: 23 февраля 2026 г., 10:32
Четверо израильских арабов планировали совершение теракта в Кармиэле
David Cohen Flash90

Разрешена к публикации информация о задержании четверых граждан Израиля, жителей Галилеи, которых подозревают в планировании теракта в Кармиэле с применением огнестрельного оружия.

Опубликованы имена двоих подозреваемых – 19-летний Ахмад Сархан и 18-летний Мухаммад Халиль, двое других подозреваемых несовершеннолетние, и их имена не публикуются в соответствии с израильским законодательством.

Как сообщает "Сругим", задержание было произведено в рамках совместной операции полиции и ШАБАКа: в ходе расследования было установлено, что четверо подозреваемых вступили в сговор с намерением совершить вооруженное нападение на военнослужащих в Кармиэле.

Некоторые из подозреваемых проходили тренировки и получали инструкции для реализации замысла. Сообщается, что против подозреваемых собрана доказательная база, и прокуратура Хайфского округа предъявит им обвинения.

Израиль
