Нетаниягу выступил перед Кнессетом: "За эти два года мы отвели угрозу от граждан Израиля"

Глава правительства Биньямин Нетаниягу выступил в Кнессете на заседании "40 подписей" по требованию оппозиции. Заседание посвящено "потери контроля над безопасностью в Израиле и за его пределами": в документе, подписанном 40 депутатами Кнессета, указывается на укрепление ХАМАСа в секторе Газа, восстановление возможностей "Хизбаллы" на юге Ливана, закрепление враждебного исламского режима в Сирии, развитие ядерной программы Ирана и получение Саудовской Аравией самолетов F-35 и собственной ядерной программы. "Огненное кольцо вокруг Израиля расширяется", – пишут авторы документа.

Премьер-министр, выступая перед Кнессетом, опровергал изложенные в подписанном 40 депутатами документе утверждения. По словам Нетаниягу, за последние два с половиной года правительство сумело отвести угрозу от каждого израильтянина и каждой израильтянки.

"Сегодня я говорю в связи с темой этого обсуждения: Израиль никогда еще не был сильнее, и союз с США никогда не был теснее, – заявил глава правительства с трибуны Кнессета. – Недавно я вернулся со своей седьмой встречи с президентом США с момента его избрания. Между главой израильского правительства и президентом США, между мной и Дональдом Трампом, тоже никогда не было таких тесных отношений. Армия обороны Израиля и армия США никогда еще не сотрудничали на таком высоком уровне, как и наши службы безопасности и службы безопасности США. Такого не было никогда".