23 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
23 января 2026
23 января 2026
23 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Ливанские источники сообщают об ударах с беспилотника в глубине Ливана

Хизбалла
время публикации: 23 января 2026 г., 13:16 | последнее обновление: 23 января 2026 г., 13:21
AP Photo/Hassan Ammar

Связанный с "Хизбаллой" канал "Аль-Маядин" сообщает, что израильский беспилотник нанес несколько ударов по целям на севере долины Бекаа в восточной части Ливана.

Удар был нанесен в районе деревни Аль-Ансар, также был атакован автомобиль в деревне Дурс в районе Баальбека.

ЦАХАЛ в настоящий момент не комментирует эти сообщения.

Израиль
