Ливанские источники сообщают об ударах с беспилотника в глубине Ливана
время публикации: 23 января 2026 г., 13:16 | последнее обновление: 23 января 2026 г., 13:21
Связанный с "Хизбаллой" канал "Аль-Маядин" сообщает, что израильский беспилотник нанес несколько ударов по целям на севере долины Бекаа в восточной части Ливана.
Удар был нанесен в районе деревни Аль-Ансар, также был атакован автомобиль в деревне Дурс в районе Баальбека.
ЦАХАЛ в настоящий момент не комментирует эти сообщения.
