Ливанские источники сообщают об ударах с беспилотника в глубине Ливана

Связанный с "Хизбаллой" канал "Аль-Маядин" сообщает, что израильский беспилотник нанес несколько ударов по целям на севере долины Бекаа в восточной части Ливана.

Удар был нанесен в районе деревни Аль-Ансар, также был атакован автомобиль в деревне Дурс в районе Баальбека.

ЦАХАЛ в настоящий момент не комментирует эти сообщения.