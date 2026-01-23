Завершены учения 401-й бригады на северной границе. Видео

Бойцы 401-й бригады в составе 91-й дивизии завершили бригадные учения, целью которых была поддержка и укрепление готовности к различным чрезвычайным сценариям и к задаче защиты населенных пунктов на границе с Ливаном, с учетом извлеченных уроков из боевых действий на данном направлении.

Учения включали сценарии с имитацией противника, многофронтовые оборонительные эпизоды, эвакуацию раненых под огнем и обеспечение логистического и технологического реагирования в условиях чрезвычайной ситуации, при взаимодействии с отрядами быстрого реагирования населенных пунктов.

В ходе учений на местности проводились оценки обстановки, предназначенные для того, чтобы адаптировать оперативное реагирование к изменениям в реальном времени.