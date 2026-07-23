В ряде городов Израиля открыты общественные бомбоубежища. "Кан": Рамат-Ган не был первым
После сообщения мэрии Рамат-Гана об открытии всех общественных бомбоубежищ города, ряд муниципалитетов уточнил ситуацию с мерами безопасности.
По данным "Кан", по состоянию на 15:00 23 июля, общественные бомбоубежища, помимо Рамат-Гана, открыты в Рамат а-Шароне, Герцлии, Эйлате, Кармиэле, Кирьят-Гате, Тират-Кармеле.
В Кармиэле уточнили, что все общественные убежища были открыты еще несколько дней назад. Муниципалитет подчеркнул, что это мера предосторожности, не связанная с конкретным предупреждением.
Мэрия Герцлии поясняет, что городские убежища были открыты и остаются открытыми, поэтому формально нового распоряжения об их открытии не было.
Командование тыла пока не меняло указаний населению.
В Хайфе, например, убежища заранее не открывали: мэрия сообщила, что они автоматически открываются при включении сирены.