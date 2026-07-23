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Израиль

В ряде городов Израиля открыты общественные бомбоубежища. "Кан": Рамат-Ган не был первым

Война с Ираном
время публикации: 23 июля 2026 г., 15:10 | последнее обновление: 23 июля 2026 г., 15:21
В ряде городов Израиля открыты общественные бомбоубежища. "Кан": Рамат-Ган не был первым
David Cohen/Flash90

После сообщения мэрии Рамат-Гана об открытии всех общественных бомбоубежищ города, ряд муниципалитетов уточнил ситуацию с мерами безопасности.

По данным "Кан", по состоянию на 15:00 23 июля, общественные бомбоубежища, помимо Рамат-Гана, открыты в Рамат а-Шароне, Герцлии, Эйлате, Кармиэле, Кирьят-Гате, Тират-Кармеле.

В Кармиэле уточнили, что все общественные убежища были открыты еще несколько дней назад. Муниципалитет подчеркнул, что это мера предосторожности, не связанная с конкретным предупреждением.

Мэрия Герцлии поясняет, что городские убежища были открыты и остаются открытыми, поэтому формально нового распоряжения об их открытии не было.

Командование тыла пока не меняло указаний населению.

В Хайфе, например, убежища заранее не открывали: мэрия сообщила, что они автоматически открываются при включении сирены.

Израиль
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В Рамат-Гане открывают общественные бомбоубежища из-за возросшего риска обстрелов из Ирана