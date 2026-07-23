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Израиль

В Рамат-Гане открывают общественные бомбоубежища из-за возросшего риска обстрелов из Ирана

Рамат-Ган
Война с Ираном
время публикации: 23 июля 2026 г., 12:01 | последнее обновление: 23 июля 2026 г., 12:04
В Рамат-Гане открывают общественные бомбоубежища из-за возросшего риска обстрелов из Ирана
Avshalom Sassoni/Flash90

Мэр Рамат-Гана Кармель Шама а-Коэн распорядился открыть все общественные бомбоубежища города, сообщает "А-Йом".

По словам мэра, согласно проведенной оценке ситуации, вероятность ракетного обстрела со стороны Ирана в ближайшие выходные возросла и больше не считается незначительной. Шама а-Коэн призвал домовые комитеты привести в готовность общественные убежища в жилых зданиях.

В муниципалитете подчеркнули, что указания Командования тыла не изменились и никаких специальных предупреждений город не получал. Открытие убежищ названо исключительно дополнительной мерой предосторожности.

Отметим, что мэрии других израильских городов пока не объявляли о подобной мере.

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