В Рамат-Гане открывают общественные бомбоубежища из-за возросшего риска обстрелов из Ирана
время публикации: 23 июля 2026 г., 12:01 | последнее обновление: 23 июля 2026 г., 12:04
Мэр Рамат-Гана Кармель Шама а-Коэн распорядился открыть все общественные бомбоубежища города, сообщает "А-Йом".
По словам мэра, согласно проведенной оценке ситуации, вероятность ракетного обстрела со стороны Ирана в ближайшие выходные возросла и больше не считается незначительной. Шама а-Коэн призвал домовые комитеты привести в готовность общественные убежища в жилых зданиях.
В муниципалитете подчеркнули, что указания Командования тыла не изменились и никаких специальных предупреждений город не получал. Открытие убежищ названо исключительно дополнительной мерой предосторожности.
Отметим, что мэрии других израильских городов пока не объявляли о подобной мере.