Стареющие клетки могут регенерировать и восстанавливать поврежденные ткани

Ученые из Хайфского Техниона обнаружили, что зрелые и состарившиеся клетки способны возвращаться в состояние стволовых и восстанавливать поврежденные ткани.

Исследователи изменили устоявшееся представление о том, что утрата стволовых клеток неизбежно ведет к отмиранию тканей и требует внешней трансплантации. Используя прозрачную роговицу мышей и систему флуоресцентных меток, авторы работы полностью уничтожили исходный запас стволовых клеток в органе и проследили за реакцией организма.

Оказалось, что роговица успешно регенерирует за счет глубокого перепрограммирования оставшихся зрелых клеток. Решающую роль в этом процессе играют макрофаги: эти клетки иммунной системы не только борются с инфекцией, но и выделяют сигнальные молекулы, которые запускают омоложение тканей и возвращают зрелым клеткам статус стволовых, которые способны развиться в новые здоровые клетки. Работа опубликована в журнале Nature Communications.

"Мы обнаружили, что роговица способна регенерировать даже после уничтожения всех ее стволовых клеток, – отметил соавтор работы профессор Руби Шалом-Фейерштейн. – Еще больше удивляет сам процесс восстановления: после травмы даже зрелые, состарившиеся клетки подвергаются перепрограммированию и становятся стволовыми, которые функционируют на протяжении всей жизни и предотвращают развитие заболеваний. Это означает, что вместо того, чтобы полагаться исключительно на трансплантацию или внешние вмешательства, мы в будущем сможем активировать естественные механизмы, уже существующие в организме, и использовать их для лечения".

Работа показывает, что сложные организмы сохранили часть древней способности к глубокой регенерации, считавшейся свойством только простых животных. Хотя основные эксперименты проводились на мышиных моделях, первые результаты на клетках роговицы человека подтверждают наличие у нас этого механизма. В перспективе управление этим процессом позволит лечить тяжелые патологии роговицы и других органов без хирургической трансплантации.