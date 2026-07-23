После двух терактов подряд ЦАХАЛ усиливает подразделения в Иудее и Самарии

После двух терактов, произошедших в четверг, и на фоне опасений дальнейшей эскалации командующий Центральным военным округом генерал-майор Ави Блут провел специальную оценку оперативной обстановки с участием представителей всех силовых структур. По ее итогам принято решение о значительном усилении действующих в округе Иудея и Самария подразделений и расширении наступательных действий, сообщает новостная служба 14 канала ИТВ.

В ходе совещания генерал-майор Блут подчеркнул необходимость максимальной оперативной готовности и предупредил о возможной волне внезапных импульсивных терактов, осуществляемых террористами-одиночками, параллельно с новыми попытками поджогов.

В связи с этим всем подразделениям предписано немедленно подготовиться к любому развитию событий и активизировать действия по предотвращению угроз еще до их реализации.

Согласно новым указаниям, ЦАХАЛ существенно усиливает присутствие на основных транспортных магистралях, в населенных пунктах и районах трения по всей территории Иудеи и Самарии. Одновременно принято решение расширить наступательные действия, включая точечные ликвидации, рейды и аресты в очагах террористической активности.