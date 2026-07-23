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Израиль

ЦАХАЛ и ШАБАК ликвидировали в Газе участника резни 7 октября и еще двух боевиков ХАМАСа

Газа
Война с ХАМАСом
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 23 июля 2026 г., 14:10 | последнее обновление: 23 июля 2026 г., 14:10
ЦАХАЛ и ШАБАК ликвидировали в Газе участника резни 7 октября и еще двух боевиков ХАМАСа
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ и ШАБАК сообщили о ликвидации в северной части сектора Газы Абдаллы Джахи, боевика морского подразделения военного крыла ХАМАСа. Удар был нанесен во вторник, 21 июля.

По данным израильских сил безопасности, Джаха участвовал во вторжении на территорию Израиля 7 октября 2023 года. Во время войны, в том числе в последнее время, он занимался подготовкой морских атак против военнослужащих ЦАХАЛа и израильских граждан.

Вместе с ним были ликвидированы еще два боевика военного крыла ХАМАСа: командир ячейки батальона "Зайтун" Мухаммад аль-Хауари и наблюдатель того же батальона Сабхи Сакала.

Израиль
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