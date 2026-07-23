Трамп пригрозил Ирану "суровым военным наказанием" за атаки хуситов

Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети TruthSocial, что Вашингтон возложит на Иран ответственность за новые нападения йеменских хуситов на торговые суда. В случае повторения атак, по его словам, "суровое военное наказание" будет применено как против Ирана, так и против самих хуситов.

Трамп напомнил, что около года назад США нанесли мощные удары по объектам хуситов в ответ на обстрелы судов. Он отметил, что после этого группировка вела себя "ответственно", в том числе во время конфликта США с Ираном, однако теперь вновь начала нападать на суда.

Заявление было сделано после того, как хуситы сообщили об ударах ракетами и беспилотниками по двум саудовским нефтяным танкерам Encelia и Layla в Красном море. Саудовские власти подтвердили, что на одном из судов после атаки возник пожар; экипаж не пострадал.

Хуситы ранее объявили о морской блокаде Саудовской Аравии и пригрозили атаковать суда, заходящие в порты королевства. Нападения создают угрозу судоходству через Баб-эль-Мандебский пролив, имеющий ключевое значение для поставок нефти и международной торговли.