Причиной пожара возле фермы Дерех Авраам в Самарии стал поджог

Полиция и пожарно-спасательная служба опубликовали совместное сообщение о том, что следователь "Кабаут ве-Ацала", расследовавший причины пожара, вспыхнувшего сегодня возле фермы Дерех Авраам в Самарии, пришел к выводу, что возгорание стало результатом поджога.

Расследование проводилось в сотрудничестве со следователями полиции округа Иудея и Самария, а также военнослужащими бригады "Шомрон".

Напомним, речь идет о пожаре, попытки потушить который привели к нападению поджигателей на израильского фермера. Как мы уже сообщали, в 11:36 поступило сообщение о мужчине, получившем ножевое ранение возле фермы в районе Шхема. Парамедики МАДА совместно с военными медиками оказывают помощь 51-летнему пострадавшему, находящемуся в тяжелом состоянии. Пострадавший вывезен на территорию Израиля для оказания медицинской помощи в больнице.

На месте происшествия нейтрализованы двое палестинских арабов.

По данным полиции и ЦАХАЛа, двое арабов напали на израильтянина, когда тот пытался потушить полевой пожар. Полицейские и военные говорят о теракте, то есть о нападении на почве национальной ненависти.

Пресс-служба ЦАХАЛа уточняет: террористы были застрелены гражданским (не тем же мужчиной, который получил ранения). Раненого эвакуировали на вертолете спасательного подразделения 669.