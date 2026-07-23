x
23 июля 2026
|
последняя новость: 12:29
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
23 июля 2026
|
23 июля 2026
|
последняя новость: 12:29
23 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Вооруженное нападение в Самарии, тяжело ранен израильтянин

время публикации: 23 июля 2026 г., 12:29 | последнее обновление: 23 июля 2026 г., 12:43
Вооруженное нападение в Самарии, тяжело ранен израильтянин
Пресс-служба МАДА
Вооруженное нападение в Самарии, тяжело ранен израильтянин
Wisam Hashlamoun/FLASH90

После полудня 23 июля ЦАХАЛ сообщил о нападении с применением холодного оружия в районе поселка Алон Море, к востоку от Шхема.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает: в 11:36 поступило сообщение о мужчине, получившем ножевое ранение возле фермы в районе Шхема. Парамедики МАДА совместно с военными медиками оказывают помощь 51-летнему пострадавшему, находящемуся в тяжелом состоянии. Пострадавший вывезен на территорию Израиля для оказания медицинской помощи в больнице.

На месте происшествия нейтрализованы двое палестинских арабов.

Источники в ПА сообщают о столкновениях между арабами и евреями к востоку от Шхема. Зафиксированы полевые пожары.

Информация уточняется.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook