Внимание, розыск: пропал 16-летний Шмуэль Рехамим Тотиан из Бейтар-Илита

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего из школы-интерната подростка. Пропал 16-летний Шмуэль Рехамим Тотиан из Бейтар-Илита.

По данным полиции, в субботу вечером, 18 июля, около 21:00 он покинул интернат "Бейт а-Наар" в Эйн-Вереде и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: худощавого телосложения, рост около 170 см, короткие черные волосы, темные глаза, носит очки. По имеющейся информации, в момент исчезновения был одет в серую футболку, черные брюки и белую кипу. При себе имел серый рюкзак и черно-белый пакет.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении подростка или сведениями, которые могут помочь в его розыске, просят сообщить об этом в полицейский участок Эцион по телефону 02-6544444 или по телефону 100.